Заказать тестирование на проникновение или пентест – это имитация реального хакерского нападения для установления уязвимостей в IT-инфраструктуре.

Никто не будет спорить с утверждением, что компьютерная сеть компании, особенно крупной живет в режиме постоянной опасности или внешней, или внутренней. Разумеется, администраторы не спят и предпринимают массу усилий для защиты информации. А поводов для действия злоумышленников существует много. Для того, чтобы знать о системе все, имеет смысл заказать аудит безопасности сайта.

Имитация нападения хакера позволяет оценить надежность компьютерной структуры и выявить все угрозы находящиеся внутри и снаружи, способные спровоцировать некорректную работу, способствовать хищению или порче хранимых данных. Во время анализа используются все автоматизированные инструменты и ручные методы взлома, применяемые хакерами, при осуществлении пентеста.

При заказе пентеста решается ряд следующих важных задач:

Анализ вероятности получения доступа злоумышленниками к конфиденциальным информ материалам организации.

Разработка рекомендаций по нейтрализации выявленных уязвимостей.

Выявление уязвимостей в сегменте информационной сохранности с возможными вариантами использования.

Исследование вероятности проникновений извне в ЛВС.

Анализ недостатков и тонкостей настроек конфигураций, погрешностей паролей и права доступа.

Метод при заказе аудита на проникновение имеет определенную схему, корректируемую специально для тестируемого объекта, и согласно пожеланиям заказчика. Основа всех проверок включает лучшие практические отраслевые наработки, признанные в OSSTMM и NIST SP800-115.

Имитацию хакерской атаки могут проводить не только приглашённые специалисты из организаций в которых можно заказать пентест, а так же администраторы комп. системы, при обладании необходимыми навыками и знаниями. Для проведения пентеста в арсенале администратора должны быть соответствующие утилиты.

Процедура анализа защищенности включает в себя следующие фазы:

Отбор сетевых устройств при помощи сканирования с использованием протоколов TCP/IP, FTP, HTTP и пр., дальнейшее выявление OS и программных продуктов установленных на устройствах.

На стадии привязки и оценки выявляется определённый компьютер, на котором функционирует программное приложение и оцениваются его слабые места, с применением ручных и автоматизированных средств, в т. ч. введение SQL-кода, неверное распознавание конфигурации, механизмы авторизации и т.д.

На стадии попадания в атакуемую машину одно или несколько слабых мест используют для получения привилегированного полномочия с дальнейшим расширением прав или на этом компьютере, или во всей группе сетевых устройств.

В прикладной деятельности пентестеры и свои, и чужие применяют большое количество утилит для оценки неприступности ЛВС. Сложность отбора необходимого ПО заключена в том, что надо выбрать именно те приложения, которые заслуживают доверия.

Какие инструменты используются?

Универсальный сканер поиска уязвимости типа «OpenVAS» и аналоги, сканирующие программы, ОС и корпоративную сеть.

Nmap — инструмент инженера по сетевой защищенности. Его значение сложно переоценить. Его можно применять на этапе сбора информационного материала для сканирования, для выявления систем, активных в защищаемой сетевой структуре.

Metasploit Framework — удобная платформа для создания и отладки эксплойтов. Кроме того, проект включает в себя базу опкодов, архив шеллкодов и информацию по исследованиям информ. безопасности.

Ручной способ тестинга с помощью взлома защиты через уязвимость ОС, браузер, прочий софт.

Вспомогательные компьютерные программы специального назначения.

Количество специализированного софта часто исчисляется десятками и сотнями, каждый пентестер определяет для себя свой список инструментов, но основная сила грамотного специалиста это умение и без спец. софта найти незащищённый компонент и произвести атаку, а различные утилиты используются просто для автоматизации и ускорения работы.

Социальная инженерия при заказе тестирование на проникновения.

Часто злоумышленники, имеющие возможность манипулирования сотрудниками компании, могут получить контроль над рабочими компьютерами, где хранятся закрытие сведения. Размещать вредоносные программы, использовать их в целях рассылка спама, фишинга с использованием контактных данных клиентов. Для определения уровня осведомленности сотрудников команды о защищенности системы, выявить их реакцию на способы попадания в структуру.

Такое испытание проводится только для определенных категорий пользователей для разных групп по отдельным сценариям. Они в большинстве случаев состоят из:

Отправление сообщений через электронную почту или мгновенных сообщений он неопознанных пользователей и работников юр лица с исполняемыми кодами, типа запросов на коррекцию паролей их отправку, или и персональные данные. Проведение проверки исполнения политики “чистого стола”, то есть наличие на незакрытых рабочих станциях, записки с паролями и закрытие материалы расположенные в зоне досягаемости посторонних людей.

Главные цели при проведение аудита:

Определить риск угрозы для сохранности конфиденциальной информации.

Получить сведения о предполагаемых последствиях хакерских действий.

Дать оценку эффективности средств информационной защиты.

Определить возможный квалификационный уровень нарушителей для эффективного отражения атаки.

Заручиться аргументами, обосновывающими дальнейшее вложение ресурсов в стратегии защиты от нападений на сеть.

Разработать контрмеры для снижения риска реализации взлома.

Внешнее и внутреннее тестирование на получение доступа.

Проверка на проникание может быть выполнена с или без участия ключевых работников службы информ. сохранности. Осуществление имитационного нападения без предупреждения сотрудников предоставить руководству полную картину результативности имеющихся мер кибербезопасности. Но, надо учитывать и то, что, если оснащение сконфигурировано с ошибками или служба безопасности слабо реагируют на такие действия, то подобная импровизация иногда приводит к перебоям в работе всей рабочей структуры. Это привело к тому, что проверки на уязвимости нередко разделяют на наружные и внутренние.

ТОП-5 преимуществ заказа пентеста в Pentest City

Предотвратим все инциденты, способные сказаться негативным образом на имиджевой составляющей вашей организации и на кибербезопасности клиентов.

Проведем разведку на практике, а не по «бумажным источникам».

Снизим риски инфор. утечек при несанкционированном доступе, приблизив их практически к «нулю».

Применим современные средства, моделирующие все известные векторы атаки.

Обнаружим и предоставим доказательства обо всех возможных критических угрозах.

Результаты проведения аудита безопасности предоставляются в виде отчетов, где подробно описаны все выявленные уязвимости и степень их критичности, а также указаны рекомендации по устранению.